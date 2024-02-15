Видео с погоней полицейского за велосипедистом в Астане появилось в Сети

В соцсетях появилось видео с погоней сотрудника полиции за велосипедистом. Данные кадры прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны, передает NUR.KZ.

Видео с погоней опубликовал Instagram-паблик Астана boss. На кадрах видно, как полицейский бежит за велосипедистом.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП столицы, велосипедист проигнорировал требование об остановке.

"14 февраля текущего года по улице Чингиза Айтматова 38-летний велосипедист, передвигаясь по проезжей части, находясь в наушниках, проигнорировал требование об остановке.

С велосипедистом была проведена профилактическая беседа по соблюдению правил дорожного движения", – рассказали в ведомстве.

Напомним, в январе в области Абай стражам порядка пришлось догонять водителя, который выехал на трассу, несмотря на запрет. Нарушителю теперь грозит штраф или арест.

Также ночную погоню за несовершеннолетним водителем пришлось устроить полицейским в Шымкенте. Подросток не подчинялся законным требованиям и пытался скрыться.