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Алматинка потеряла сознание после слезного обращения к Досаеву (видео)

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Женщина держится за лоб
Плохое самочувствие. Иллюстративное фото: Yuichiro Chino / Getty Images

Алматинка заявила о том, что рискует лишиться дома, в котором произошел пожар, из-за построенного рядом общежития, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи акима Алматы Ерболата Досаева с населением Ауэзовского района жительница города обратилась к нему со слезами.

"У нас рэкетирским захватом отнимают единственное жилье. Маленькие дети остаются на улице. У нас 1 марта произошел пожар, сгорел дом. Рядом построили 2-этажное общежитие на 2,7 сотки с нарушениями. В документах написано: выстроено без разрешительных документов, самовольно.

Внизу 5 комнат, вверху 5 комнат, везде стоит газ, 10 точек, хотя больше двух точек не разрешают. Он подает в суд, судья отклоняет наши ходатайства по пересмотру, по техническим нарушениям. У него отступ 76 см от нашего забора. Он свою крышу соединил к нашей, чтобы его не топило, потому что его комнаты топит. В ходе пожара мы его зацепили, и он потребовал возместить ущерб в 32 млн - стоимость целого дома, а не те пять комнат", - рассказала женщина.

Она отметила, что теперь ее и ее семью, в том числе ребенка с ограниченными возможностями, выселяют из дома.

Аким Алматы поручил руководителю управления строительства разобраться в законности возведения здания, а ДЧС - узнать, откуда и почему произошел пожар, соблюдались ли нормы строительства. В свою очередь представитель управления строительства подтвердил, что нарушения в возведении общежития были выявлены.

"Мы вам поможем, для судебного разбирательства дадим вам основания. Просьба к департаменту юстиции - приостановите все действия по выселению. Мы не всемогущие, дать поручения тем или другим я не могу. Есть департаменты и органы, которые мне не подчиняются. Я могу только попросить их", - сказал Досаев.

В результате обратившейся женщине стало плохо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061084-almatinka-poteryala-soznanie-posle-sleznogo-obrascheniya-k-dosaevu/

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