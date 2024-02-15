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30 лет независимости Казахстана

"Переписал квартиру на себя": из-за афериста казахстанская актриса оказалась в доме престарелых Алматы

Опубликовано:

Айымторы Тайгаринова
Айымторы Тайгаринова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Около 300 пенсионеров содержатся в центре социальных услуг "Шанырак". Большинство из них остались совсем одни, потеряв родственников и детей. Своими историями они поделились с корреспондентом NUR.KZ.

Здесь у каждого непростая судьба, говорит подопечная центра социальных услуг "Шанырак" 85-летняя Нелли Трушина. Сюда женщина переехала полгода назад. Переживать смерть сына в одиночестве было невыносимо, со слезами вспоминает Нелли Давыдовна.

Нелли Трушина
Нелли Трушина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Со дня похорон прошло полтора года, но боль все еще сильна, говорит женщина, держа в руках фотографию сына. С ней она засыпает и просыпается.

"Это мой единственный сын. У него был диабет, он скончался в 56 лет. А я похоронила сына и осталась одна. 22 года назад мой сын, сноха и внучка переехали в Канаду. Там им было непросто, а купить дом очень дорого.

Я здесь продала свою квартиру. На эти деньги сын с семьей смогли взять в кредит дом. А сама снимала квартиру. В этом мне помогала подруга. И сын помогал, конечно", - в слезах рассказывает Нелли Давыдовна.

Комната Нелли Трушиной
Комната Нелли Трушиной. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Женщина 45 лет посвятила педагогике. Начала трудовой путь учителем русского и немецкого языков, трудилась завучем, инспектором по школам, порядка 20 лет проработала директором школы. Жизнь была интересная и богата на отзывчивых людей, говорит Нелли. Повезло с этим ей и в центре "Шанырак", отмечает женщина.

Нелли Трушина
Нелли Трушина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Я живу здесь шесть месяцев, и я будто в рай попала. Еще недавно не имея ничего, сейчас у меня есть прекрасная комната. Обставить ее мебелью мне помогли мои ученики.

Соцработники и медработники - им низкий поклон. Они так внимательно ко мне относятся. Мне кажется, даже родственники так не ухаживают за человеком, как они за нами", - говорит подопечная центра.

Нелли Трушина
Нелли Трушина. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В свободное время женщина любит читать книги, особенно стихотворения, и смотреть из окна на горы.

А другой постоялец центра, Нурлан, предпочитает активный досуг. На стенах в его комнате немало грамот с соревнований по армреслингу и бильярду. И даже протезы на ногах не мешают мужчине каждый вечер закатывать шары в лузу.

Нурлан
Нурлан. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В прошлом Нурлан известный ювелир и часовщик. Мужчины шли к нему ремонтировать дорогие брендовые часы, а алматинские модницы заходили в поисках эксклюзива: заказывали украшения, которые будут только в одном экземпляре. Бизнес процветал, пока не случился пожар.

Комната Нурлана
Комната Нурлана. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"В 2008 году загорелся торговый дом, где у меня была мастерская. Я хотел спасти, но пожарные, конечно, не запустили. Там все сгорело. Деньги, документы и золото с серебром. Там была такая температура высокая. Золото и серебро, когда плавятся, становятся как ртуть. Там уже не найдешь ничего.

Я остался без инструментов. А они очень требовательные: там даже пылинки быть не должно, потому что это все ювелирное. Инструменты дорогие были и редкие. Такие не восстановить, а стоят они дорого", - с грустью вспоминает Нурлан.

Нурлан
Нурлан. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Восстановить бизнес после пожара так и не получилось. Совсем сложно стало после аварии, которая произошла четыре года назад, - она оставила мужчину без ног.

Центр социальных услуг "Шанырак"
Центр социальных услуг "Шанырак". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"После аварии оказался здесь. Вообще я самый младший в семье. А мне уже 65 лет. Старшие и родители уже умерли. От хорошей жизни сюда никто не бежит, конечно. Но здесь хорошо: уход есть и общение. Мероприятия интересные, дискотеки даже, концерты. Звезды эстрады к нам приезжают", - говорит Нурлан.

Блистала на сцене когда-то и Айымторы Тайгаринова. На днях она отметит свой 86-й день рождения. В комнате женщины много фотографий с большой сцены. У Айымторы Каспиевны почти всегда были главные роли в театре в Шымкенте.

Айымторы Тайгаринова
Айымторы Тайгаринова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Талант еще юной девушки отметила народная артистка СССР Хадиша Букеева, которая пригласила студентку жить вместе с ней. В 22 года Айымторы Каспиевна уже была на обложке журнала, а писатель и драматург Габит Мусрепов назвал ее актрисой "каких можно по пальцам перечесть".

Комната Айымторы Тайгариновой
Комната Айымторы Тайгариновой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жизнь была интересной, а любовь к театру - всепоглощающей, говорит актриса. Сейчас Айымторы Каспиевна живет одна. В центре "Шанырак" она находится около 15 лет.

"Уже на пенсии мой муж заболел, помогать было некому. Поэтому мы впустили в дом квартиранта. Он оказался профессиональным адвокатом. Каким-то образом квартира наша была продана. Я не знаю, как он это сделал. Но в итоге он ее забрал, переписал на себя и потом продал нашу квартиру. Мы по судам ходили, но бесполезно.

Айымторы Тайгаринова
Айымторы Тайгаринова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мы ничего не смогли сделать. А потом муж умер. Мне помогли другие актрисы театра и устроили меня сюда. Здесь прекрасно. Наверное, бог пожалел меня и сказал: "Помучилась, пусть теперь порадуется жизни". Я сейчас радуюсь", - вспоминает Айымторы.

Комната Айымторы Тайгариновой
Комната Айымторы Тайгариновой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом центре одинокие пенсионеры находят не только друзей, но и вторых половинок. Среди последних Альжапар Ауталипов - в прошлом шахтер, активист партии и сотрудник правоохранительных органов.

Альжапар Ауталипов
Альжапар Ауталипов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В этом центре он познакомился с Лидией Федоровной. К сожалению, побеседовать с ней не удалось из-за состояния здоровья. Но историю знакомства и любви рассказал ее возлюбленный.

"Я 14 лет в этом центре. А мы 13 лет знакомы: вместе вели здесь общественную работу. И сразу у нас отношения начались, искра промелькнула, взаимопонимание. Она старше меня на три года.

Комната Альжапара Ауталипова
Комната Альжапара Ауталипова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

У нас разные вероисповедания. Но нам это не мешает… главное - между нами есть понимание. Она интересный человек, у нее тоже судьба непростая, как и у многих тут", - говорит Альжапар Ауталипов.

Говоря о любви, мужчина скромничал. Сказал, что не привык к таким темам. Но перед нашим уходом признался, что женщину любит и читает ей стихи. А еще отметил: в любви не важно сколько лет человеку, 18 или 80… главное, чтобы сердце было открыто для этого чувства.

Альжапар Ауталипов
Альжапар Ауталипов. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центр социальных услуг "Шанырак"
Центр социальных услуг "Шанырак". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центр социальных услуг "Шанырак"
Центр социальных услуг "Шанырак". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центр социальных услуг "Шанырак"
Центр социальных услуг "Шанырак". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Центр социальных услуг "Шанырак"
Центр социальных услуг "Шанырак". Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061001-perepisal-kvartiru-na-sebya-iz-za-aferista-kazahstanskaya-aktrisa-okazalas-v-dome-prestarelyh-almaty/

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