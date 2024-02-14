Казахстанцы массово обратились к руководству Sony

Казахстанские геймеры подписывают петицию, адресованную компании Sony, с просьбой сделать доступным сервис PlayStation Network для республики. Заявление уже подписали 3 462 человека, передает NUR.KZ.

Сбор подписей стартовал еще 16 января по инициативе Сергея Чикина. При этом для цели необходимо, чтобы к петиции присоединились в общей сложности 50 тысяч человек.

"От имени всех граждан, увлеченных PlayStation, мы просим добавить Казахстан в качестве отдельного региона в PlayStation Network для того, чтобы мы могли покупать игры и подписку картами, выпущенными казахстанскими банками.

Это поможет сотням тысячам геймеров из Казахстана проводить время с удовольствием за игрой в PlayStation, а корпорации Sony - заработать дополнительно миллионы долларов на PSN в Казахстане", - аргументировал автор петиции на платформе.

Чикин добавил, что, не имея возможности регистрировать аккаунты в Казахстане, геймеры делают это в Турции и Польше. Это способствует процветанию индустрии продажи игр из турецкого PS Store через посредников. Другой же части пользователей консоли приходит покупать игры на дисках, стоимость которых выше цифровых копий.

"Так Sony теряет доходы, а геймеры покупают меньше игр, чем могли бы при справедливом ценообразовании", - резюмировал Сергей Чикин.

При этом автор петиции ссылается на данные Минфина РК, по которым только за девять месяцев 2023 года казахстанские пользователи платформы Steam потратили на видеоигры свыше 60 миллионов долларов. Совокупные траты по самым консервативным оценкам составляют не менее 100 миллионов долларов ежегодно.

До окончания сбора подписей осталось восемь недель. Отметим, что к инициативе присоединился и известный стендап-комик Евгений Чебатков.

"Я тут одну петицию подписываю, и если у вас что-то внутри откликается, подписывайте тоже. Это петиция для PlayStation, потому что они никак не добавят Казахстан отдельным регионом.

Слушайте, а почему бы и нет? Мы требуем, ну, пока что вежливо просим, но скоро начнем требовать. Давайте, есть реальная возможность", - призвал подписчиков комик в Instagram.

Ранее казахстанским геймерам приходилось регистрировать аккаунты в российском сегменте консоли, который заблокировали после начала войны в Украине, добавил Чикин.