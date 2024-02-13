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"Мечтала увидеть первые шаги": астанчанка ищет 2,2 млн тенге на реабилитацию дочери от ДЦП

Опубликовано:

Яна с мамой
Яна с мамой. Фото: из личного архива

Яна Арзяева из Астаны родилась раньше срока, на 34 неделе беременности. Во время беременности произошла асфиксия, ребенок неделю находился в реанимации, передает корреспондент NUR.KZ.

Около месяца девочка с мамой провели в больнице. Врачи боролись за жизнь малышки. К радости родителей, Яна пошла на поправку, новорожденную и ее маму выписали домой с положительной динамикой.

"Я мечтала увидеть ее первые шаги, но, увы, в 8 месяцев был поставлен страшный диагноз - ДЦП (спастическая диплегия). Уже 12 лет мы боремся за здоровье Яночки, прошли бесконечное количество курсов реабилитации в государственных и частных клиниках.

В декабре 2023 года была ортопедическая операция по устранению деформации стоп.  После операции необходима качественная реабилитация, от которой зависит результат операции", - говорит мама, Наталья Арзяева.

На реабилитацию нужно крупная сумма - 2,2 млн тенге. Времени осталось немного, а собрать деньги самостоятельно для семьи непосильно.

Реквизиты

Кaspi: 4400 4302 3185 0063

ИИН 921104450756

Карта привязана к номеру: +77022562092

Halyk: 4003 0351 0128 8376 

Сбербанк России: 2202205076226866

Карта привязана к номеру: +79220165092

Арзяева Наталья Николаевна

WhatsApp: +77022562092 Наталья, мама

Instagram @help_yana

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060640-mechtala-uvidet-pervye-shagi-astanchanka-ischet-22-mln-tenge-na-reabilitatsiyu-docheri-ot-dtsp/

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