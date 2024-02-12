Россиянин отправился в горы Алматы в кедах: его искали спасатели

Спасатели Алматы помогли спуститься с гор 24-летнему россиянину, который отправился в поход в кедах. Молодой человек получил обморожение ног, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, 24-летний гражданин России отправился в поход на Кок-Жайляу. Однако молодой человек пошел без экипировки и в кедах, из-за чего не смог самостоятельно спуститься с вершины. Турист позвонил спасателям и попросил о помощи.

Спускали пострадавшего сразу шестеро сотрудников оперативно-спасательного отряда. На поиски ушло около часа. Специалисты оказали первую помощь – иностранец получил обморожение ног, но от госпитализации отказался.

"Пострадавшего нашли спасатели Алматы, сопровождали уже вниз. На полпути встретили. И вместе спустились до машины. В самой машине была оказана первая доврачебная медицинская помощь. Включили печку, обогрели его, напоили теплым чаем, дали сухую новую одежду.

Когда он по телефону позвонил и объяснил, где он находится, мы уже предварительно знали, где он", – рассказал главный специалист водолазно-спасательного отделения ГУ "РОСО" МЧС РК Бейсенгали Дюсебаев.

Источник: КТК

На официальном сайте МЧС приводятся следующие правила безопасности при походе в горы: