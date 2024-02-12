Россиянин отправился в горы Алматы в кедах: его искали спасатели
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Спасатели Алматы помогли спуститься с гор 24-летнему россиянину, который отправился в поход в кедах. Молодой человек получил обморожение ног, передает сайт телеканала КТК.
По данным телеканала, 24-летний гражданин России отправился в поход на Кок-Жайляу. Однако молодой человек пошел без экипировки и в кедах, из-за чего не смог самостоятельно спуститься с вершины. Турист позвонил спасателям и попросил о помощи.
Спускали пострадавшего сразу шестеро сотрудников оперативно-спасательного отряда. На поиски ушло около часа. Специалисты оказали первую помощь – иностранец получил обморожение ног, но от госпитализации отказался.
"Пострадавшего нашли спасатели Алматы, сопровождали уже вниз. На полпути встретили. И вместе спустились до машины. В самой машине была оказана первая доврачебная медицинская помощь. Включили печку, обогрели его, напоили теплым чаем, дали сухую новую одежду.
Когда он по телефону позвонил и объяснил, где он находится, мы уже предварительно знали, где он", – рассказал главный специалист водолазно-спасательного отделения ГУ "РОСО" МЧС РК Бейсенгали Дюсебаев.
Источник: КТК
На официальном сайте МЧС приводятся следующие правила безопасности при походе в горы:
- не рекомендуется выходить в горы в одиночку;
- предупреждайте близких о своем маршруте и примерном времени возвращения;
- надевайте яркую одежду;
- возьмите с собой карту местности, компас, GPS-навигатор, средства связи, аптечку, теплую одежду;
- если заблудились, нужно сообщить об этом спасателям и передать им информацию по возможному местонахождению;
- если остались без связи, нужно расположиться на открытой местности и подавать сигналы спасателям: в темное время суток разожгите костер, а днем развесьте как можно выше яркую одежду.
- не рекомендуется спать в горах ночью, особенно зимой, так как велика вероятность получить переохлаждение.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060593-rossiyanin-otpravilsya-v-gory-almaty-v-kedah-ego-iskali-spasateli/