Жители одного из районов Алматы остались без электричества

Сегодня произошло аварийное отключение электроэнергии в Алмалинском районе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Алатау Жарык Компаниясы".

Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня, 9 февраля, в 12:20 произошло аварийное отключение электроэнергии в Алмалинском районе в квадрате улиц: Гоголя – Амангельды – Абая – Байтурсынова.

Причина отключения выясняется, на месте работает бригада. Ожидается, что электричество жителям подключат в течение двух часов.

Район отключения света. Скриншот: azhk.kz

Напомним, ранее без света оставались жители Медеуского района. Тогда аварийное отключение произошло вечером.

Отметим, что АО "Алатау Жарық Компаниясы", как сообщается на сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.

На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона. Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".