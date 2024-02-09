Жители одного из районов Алматы остались без электричества
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Сегодня произошло аварийное отключение электроэнергии в Алмалинском районе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Алатау Жарык Компаниясы".
Как сообщили в пресс-службе компании, сегодня, 9 февраля, в 12:20 произошло аварийное отключение электроэнергии в Алмалинском районе в квадрате улиц: Гоголя – Амангельды – Абая – Байтурсынова.
Причина отключения выясняется, на месте работает бригада. Ожидается, что электричество жителям подключат в течение двух часов.
Напомним, ранее без света оставались жители Медеуского района. Тогда аварийное отключение произошло вечером.
Отметим, что АО "Алатау Жарық Компаниясы", как сообщается на сайте, – это крупная электроэнергетическая компания, которая осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области.
На сегодняшний день АО "АЖК" обеспечивает электроэнергией порядка 4 миллиона населения Алматинского региона. Деятельность компании направлена на обеспечение потребителей электроэнергией и укрепление энергетической стабильности региона. Единственным акционером АО "АЖК" является АО "Самрук-Энерго".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060124-zhiteli-odnogo-iz-rayonov-almaty-ostalis-bez-sveta/