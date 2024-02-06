Уехал из дома на Lexus: мужчину с ноября не могут найти в Алматинской области
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В Алматинской области уже несколько месяцев не могут найти 34-летнего мужчину, который в ноябре выехал из дома на своем авто и пропал, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Информация о пропаже мужчины появилась на Instagram-странице волонтерского движения Lider.kz.
Согласно данным волонтеров, 36-летний Азимхан Дилдабаев пропал 8 ноября прошлого года. Он ночью уехал из дома на своем автомобиле Lexus G2 300 в Илийском районе, с тех пор о нем нет вестей.
Приметы Азимхана: рост 175-180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. Был одет в черную куртку и светлые джинсы. При себе имел мобильный телефон.
В Департаменте полиции Алматинской области нашему корреспонденту сообщили, что поиски мужчины продолжаются.
Более подробную информацию в ведомстве обещали предоставить позднее.
Что делать, если пропал человек
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение. Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.
В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059074-uehal-iz-doma-na-lexus-muzhchinu-s-noyabrya-ne-mogut-nayti-v-almatinskoy-oblasti/