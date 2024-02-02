17-летняя девушка вышла из дома и пропала в Актюбинской области

Несовершеннолетняя актюбинка разыскивается полицией. Сообщается, что она вышла из дома вчера и до сих пор ее местоположение неизвестно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицией разыскивается несовершеннолетняя Ракип Еңлік Дәулетиярқызы 2007 года рождения.

По данным ведомства, первого февраля девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась обратно.

Приметы: рост примерно 160-165 см., худощавого телосложения, волосы длинные темные, глаза большие, губы толстые, брови дугообразные густые.

Была одета в короткую куртку коричневого цвета, полосатые брюки серо-белые, ботинки белого цвета. Особых примет девушка не имеет.

Всех, кто располагает информацией, просят сообщить по телефонам 102 или 8-776-546-66-66.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.

В это же время следует начать проведение собственного мини-расследования: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.