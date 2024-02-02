Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

17-летняя девушка вышла из дома и пропала в Актюбинской области

Опубликовано:

Фото девушки, пропавшей в Актюбинской области
Пропавшая девушка. Фото: instagram.com/polisia_aqtobe

Несовершеннолетняя актюбинка разыскивается полицией. Сообщается, что она вышла из дома вчера и до сих пор ее местоположение неизвестно, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицией разыскивается несовершеннолетняя Ракип Еңлік Дәулетиярқызы 2007 года рождения.

По данным ведомства, первого февраля девушка вышла из дома и до настоящего времени не вернулась обратно.

Приметы: рост примерно 160-165 см., худощавого телосложения, волосы длинные темные, глаза большие, губы толстые, брови дугообразные густые.

Была одета в короткую куртку коричневого цвета, полосатые брюки серо-белые, ботинки белого цвета. Особых примет девушка не имеет.

Всех, кто располагает информацией, просят сообщить по телефонам 102 или 8-776-546-66-66.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека.

В это же время следует начать проведение собственного мини-расследования: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058837-17-letnyaya-devushka-vyshla-iz-doma-i-propala-v-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.