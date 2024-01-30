Массовый сбой произошел в работе ряда популярных российских сервисов. Он затронул и казахстанцев

Массовый сбой в работе российских сервисов произошел вечером - не работали популярные приложения и сайты. Сбой затронул и казахстанцев, передает NUR.KZ.

Временно возникли проблемы с доступом к ресурсам Яндекс, в том числе "Кинопоиск" и "Музыка", а также Mail.ru и другим. Плохо работают порталы российских маркетплейсов Ozon и Wildberries.

По информации Downradar, пользователи стали массово жаловаться на работу ряда ресурсов - жалобы идут на сбои в работе сайтов доменной зоны ".ru".

По информации РИА Новости, в Минцифры РФ сделали заявление по этому поводу.

"Возникла техническая проблема, затронувшая зону ".ru", связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC (это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных). Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - сообщили в ведомстве.