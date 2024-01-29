"Условий нет": казахстанец на несколько суток застрял на трассе в Грузии (видео)

В Грузии на единственной сухопутной дороге, связывающей страну с Россией, образовалась огромная пробка из большегрузов. Среди застрявших и казахстанцы, передает 24KZ.

Как сообщает телеканал, Военно-Грузинская дорога – это международная трасса в Грузии, ведущая к границе с Россией. Каждую зиму эта дорога становится ловушкой для грузовых авто - из-за непогоды здесь скапливаются сотни большегрузов из Казахстана, Турции, Армении и Узбекистана.

Так, казахстанец Камал Сарыбаев, водитель большегрузов с 10-летним стажем, говорит, что один зимний рейс длится два месяца.

"Еду я из Стамбула, в Казахстан везу текстиль. Получается, что в Грузии нахожусь на Военно-Грузинской дороге уже пятые сутки. Стоять-то не тяжело, просто условий нет – например, туалета. Еще постоянно приходится искать мусорки", - рассказал Камал Сарыбаев.

Гражданин Турции Мустафа Аллан тоже везет груз в Казахстан. В прошлом году он попал в неприятную ситуацию, так как больше месяца находился на территории Грузии и получил за это штраф.

"Я был здесь 32 дня. Мне выписали штраф – более 400 долларов. Полиция нас не пропускала, дорогу перегородила, а потом на таможне мне выписали штраф. Я же не по своей воле тут был, а мне сказали: оплати штраф, только потом поедешь. Возникает много проблем: сами удерживают, потом за это берут деньги", - поделился Мустафа.

Строительство новой дороги с мостами и туннелями, что позволит передвигаться в непогоду и сократит время в пути, планируют завершить в этом году. Пока же водители с волнением следят за погодой.

Сейчас, по данным телеканала, Военно-Грузинская дорога закрыта для всех типов машин. Пробка образовалась на протяжении более 30 километров.

Действуют ограничения еще на нескольких трассах страны из-за опасности схода лавин, плохой видимости и снегопада.