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Блогера арестовали за вопрос об обезьяне в суде в Атырау

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Рустем Баязиев
Рустем Баязиев. Фото: instagram.com/rus__015

Блогера из Атырау Рустема Баязиева привлекли к ответственности за проявление неуважение к суду. Сам блогер с решением суда не согласен, передает издание "Ак Жайык".

В пресс-службе суда изданию сообщили, что 10 января Баязиев вслед за участниками процесса ворвался в зал суда, снимая на камеру мобильного телефона, подошел к судье и спросил: "Где обезьяна? Вы не видели обезьяну?".

"Мужчина нарушил установленные в суде правила, не прислушиваясь к предупреждению судьи, громко выражался на повышенных тонах, тем самым своими действиями проявил неуважение к суду и судье", - цитирует издание пресс-службу суда.

В итоге его привлекли к ответственности по части 1 статьи 653 КоАП РК "Проявление неуважения к суду. С учетом его личности, характера совершенного административного правонарушения Баязиев подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 5 суток.

"Вина Баязиева полностью подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, протоколом об административном правонарушении, письменными объяснительными свидетелей", - добавили в суде.

Сам Баязиев с решением суда не согласен. По его словам, он просто задал судье вопрос и прозвучал вопрос еще до начала суда.

"Я считаю, что проявление неуважения к суду может считаться таковым в процессе суда, а он еще к тому моменту не начался. У меня есть свидетели, которые подтвердят, что мой вопрос про обезьяну прозвучал до объявления о начале суда", - заявил Баязиев.

Журналисты поинтересовались, почему он вообще спросил у судьи про обезьяну.

"У меня своя история касательно этого слова. Ранее ваша коллега меня назвала обезьяной, но суд вынес решение в ее пользу. Поэтому вопрос об обезьяне в здании суда был моим неким протестом к судебной системе", - рассказал казахстанец.

Он также отметил, что чувствовал давление в суде, поскольку его ходатайства были отменены, а судья, написавшая на него заявление, не стала показывать свое лицо.

Теперь блогер намерен обжаловать решение суда.

Добавим, что согласно части 1 статьи 653 КоАП РК, неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057389-blogera-arestovali-za-vopros-ob-obezyane-v-sude-v-atyrau/

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