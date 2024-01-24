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Какие задачи поставила комиссия по делам женщин на 2024 год

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Министерство культуры и информации РК

Сегодня в Астане Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте подвела итоги работы за 2023 год и определила задачи на 2024 год, говорится на сайте Минкульта.

Открывая заседание, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Аида Балаева отметила, что подписан указ главы государства, согласно которому произведена ротация членов Национальной комиссии.

Аида Балаева поблагодарила экс-членов Нацкомиссии за плодотворное сотрудничество и представила новых членов, поставив перед ними ряд задач.

Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Заседание. Фото: Министерство культуры и информации РК

В состав Национальной комиссии вошли Ляззат Калтаева, Тилектес Адамбеков, Альфия Адиева, Ренат Зулхаиров, Шолпан Каринова, Эльмира Каримова, Муслим Хасенов.

"2023 год стал результативным для комиссии. В соответствии с обозначенными главой государства приоритетами, деятельность Национальной комиссии была сконцентрирована на проработке широкого круга актуальных вопросов в сфере защиты прав женщин и детей и стала востребованной диалоговой площадкой между властью, гражданским обществом и международными организациями.

С участием экспертов Нацкомиссии разработаны Социальный кодекс, внесены изменения в Кодекс РК "Об административных правонарушениях" и" Уголовный кодекс Республики Казахстан". Разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и обеспечения безопасности детей", - перечислила результаты работы Аида Балаева.

Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Заседание комиссии. Фото: Министерство культуры и информации РК

По ее словам, в 2023 году внедрена практика выездов экспертных групп Нацкомиссии в регионы для комплексного анализа проблем, оценки региональных особенностей и выработки решений по актуальным вопросам.

Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Заседание комиссии. Фото: Министерство культуры и информации РК

По итогам мониторинга и экспертного анализа подготовлен ряд инициатив по обеспечению безопасности детей в частных дошкольных учреждениях и летних лагерях, по профилактике харассмента, а также превенции буллинга и суицида среди детей.

Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Заседание комиссии. Фото: Министерство культуры и информации РК

Запущен проект One Stop Service для оказания бесплатной правовой и психологической помощи жертвам насилия. В рамках проекта обеспечено сопровождение 36-ти уголовных дел в отношении женщин и детей. 11 резонансных дел взяты на особый контроль.

Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Заседание комиссии. Фото: Министерство культуры и информации РК

Разработана специальная методика для адвокатов и юристов, занимающихся делами по защите женщин и детей. Подготовлен и внедрен в практики госорганов Алгоритм оперативного реагирования на факты насилия над детьми. 

Реализовано 7 социально значимых проектов, из них 3 благотворительных проекта совместно с АО "Самрук-Казына".

В их числе совместный проект с Astana hab - Программа IT-Aiel, который позволил 2 тысячам нетрудоустроенным женщинам за счет обучения заработку на фриланс-платформах повышать источник дохода и продвигать свою финансовую самостоятельность, долгосрочный образовательный проект "Томирис", нацеленный на поддержку успешных девочек и женщин как в городах, так и в сельской местности.

Еще один успешный проект - "Поезд "Саламатты Қазақстан", который был запущен для обследования и оказания медицинской, психологической, правовой и медиативной помощи гражданам, проживающим в отдаленных районах и селах.

Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Заседание комиссии. Фото: Министерство культуры и информации РК

Создан Национальный консорциум, объединяющий 12 исследовательских организаций по вопросам семейной, гендерной политики и демографии.

В регионах открыты Центры развития женского предпринимательства, Центры поддержки семьи и кризисные центры для жертв насилия. Работает "горячая линия" телефонов доверия.

Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Заседание комиссии. Фото: Министерство культуры и информации РК

Особое внимание уделяется задачам по выполнению международных обязательств в сфере семейной и гендерной политики и развитию международного сотрудничества.

В целом, с учетом приоритетов, обозначенных Главой государства, Нацкомиссией планомерно выполняются задачи в сфере семейно-демографической и гендерной политики, защиты прав женщин и детей.

Заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Заседание комиссии. Фото: Министерство культуры и информации РК

В завершение заседания Аида Балаева обозначила текущую повестку работы Национальной комиссии.

В числе основных приоритетов - задачи по укреплению правовой культуры и нулевой терпимости к нарушителям закона, развитию общественной дискуссии с различными целевыми группами, укреплению нравственно-семейных ценностей, расширению прав и возможностей женщин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057259-balaeva-deyatelnost-natskomissii-v-2024-godu-skontsentrirovana-na-reshenii-aktualnyh-voprosov-v-sfere-zaschity-prav-zhenschin-i-detey/

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