На слухи о разрушениях в студенческих общежитиях в Алматы ответили в министерстве
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Ситуация со студенческими общежитиями города Алматы стабильная. Ни одно из общежитий вузов не пострадало, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.
Ранее в социальных сетях появилась информация о разрушениях в студенческих общежитиях после землетрясения в Алматы.
"Ситуация со студенческими общежитиями города Алматы стабильная.
Ни одно из общежитий вузов не пострадало. Также со студентами все в порядке.
Просим не верить фейковым информациям и не распространять их", - сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
Также сообщается, что информация о разрушениях и жертвах в общежитиях КазНУ, включая общежития №6 и 8, не соответствует действительности. Жертв и разрушений нет.
Ранее в управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, есть ли пострадавшие при землетрясении в Алматы, которое произошло сегодня ночью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056894-na-sluhi-o-razrusheniyah-v-studencheskih-obschezhitiyah-v-almaty-otvetili-v-ministerstve/