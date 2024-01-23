Сильного разрушительного землетрясения в Алматы в ближайшее время не ожидается - сейсмолог
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Сильного разрушительного землетрясения в Алматы в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил главный сейсмолог города Даулет Сарсенбаев, передает NUR.KZ.
"Сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается. То сейсмическое событие которое произошло, происходило на территории Китая, Кыргызстана. Те толчки, которые ощутили жители Алматы и Алматинской области, являются афтершоками. Практически все страны Центральной Азии ощутили", - сообщил Даулет Сарсенбаев.
Он добавил, что зафиксировано более 10 афтершоков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056882-silnogo-razrushitelnogo-zemletryaseniya-v-blizhayshee-vremya-ne-ozhidaetsya-seysmolog/