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Сильного разрушительного землетрясения в Алматы в ближайшее время не ожидается - сейсмолог

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Люди на улице
Люди на улицах Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сильного разрушительного землетрясения в Алматы в ближайшее время не ожидается. Об этом сообщил главный сейсмолог города Даулет Сарсенбаев, передает NUR.KZ.

"Сильного разрушительного землетрясения в ближайшее время не ожидается. То сейсмическое событие которое произошло, происходило на территории Китая, Кыргызстана. Те толчки, которые ощутили жители Алматы и Алматинской области, являются афтершоками. Практически все страны Центральной Азии ощутили", - сообщил Даулет Сарсенбаев.

Он добавил, что зафиксировано более 10 афтершоков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056882-silnogo-razrushitelnogo-zemletryaseniya-v-blizhayshee-vremya-ne-ozhidaetsya-seysmolog/

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