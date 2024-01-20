В погоню за подростком на "Тойоте" пустились полицейские в Шымкенте (видео)

Ночную погоню за несовершеннолетним водителем пришлось устроить полицейским в Шымкенте. Подросток не подчинялся законным требованиям и пытался скрыться, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"В ходе ночного патрулирования по улице Турекулова полицейские потребовали от водителя Toyota Camry 75 остановиться из-за невключенных фар. В ответ последний прибавил ходу и попытался скрыться", – сообщил департамент полиции Шымкента в Instagram.

Тогда полицейские вызвали подкрепление и продолжили погоню за водителем, который своим опасным вождением провоцировал ДТП и не подчинялся требованиям стражей порядка. Транспорт удалось задержать по проспекту Тауке хана, за рулем был 17-летний парень.

В его отношении составили протоколы по статьям 613, 599, 606 и 596 КоАП. Авто увезли на штрафстоянку, а собранные материалы направили в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Шымкента.

Согласно статье 596 КоАП, выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения влечет лишение права на управление транспортными средствами на 6 месяцев.

В соответствии со статьей 599 КоАП, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге на начало 2024 года).

Согласно статье 606 КоАП, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет штраф 10 МРП (почти 37 тыс. тенге).

Согласно статье 613 КоАП, невыполнение требований сотрудника полиции влечет штраф 40 МРП (147 тыс. тенге) либо административный арест до 3 суток.