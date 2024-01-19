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Улицы Петропавловска залило водой в мороз (видео)

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Заснеженная дорога
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Петропавловске этим утром улицы города залило водой, а свыше десятка домов и соцобъектов, среди которых и пожарная часть, на несколько часов остались без воды, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, ранним утром, пока горожане спали, на водопроводных сетях произошла поломка - под улицам города разлились настоящие ледяные реки. 

"19 января. Болатбаева 30 и 32 дом. Началось крещенское купание для автомобилей. Вот так идет вода по улице", - говорится в опубликованном в соцсетях видео.

Как выяснилось, вода вышла на проезжую часть в результате поломки запорной арматуры.

Специалисты "Кызылжар су" отмечают, что трасса относительно новая - ей всего 10 лет, а течь с водопроводного колодца - рядовой случай.

"Отправлена аварийная бригада. В течение 2-2,5 часов течь была устранена. Так скажем, произошла поломка. Мы поменяли быстро.

Проблема возникла в том, что было это среди ночи, поздно поступило сообщение, и вода успела выйти на проезжую часть. После нас на проезжую часть выехали коммунальные службы, дорожники. Все так же быстро, оперативно было убрано", - сообщил главный инженер ТОО "Кызылжар су" Ербол Набиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056513-ulitsy-petropavlovska-zalilo-vodoy-v-moroz-video/

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