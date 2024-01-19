Пьяный семейчанин ругался матом в автобусе и не хотел платить проезд: его наказали
Опубликовано:
Полицейские установили жителя Семея, который выражался нецензурной бранью в адрес другого пассажира в автобусе. Мужчину наказали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.
18 января в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили публикацию, на которой житель Семея, находясь в салоне автобуса в состоянии алкогольного опьянения, выражается нецензурной бранью в адрес другого пассажира.
48-летнего мужчину на видео привлекли к ответственности по двум административным статьям: по части 1 статьи 434 и части 2 статьи 622 КоАП РК, сообщается в Telegram-канале департамента полиции области Абай.
Согласно части 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах влечет:
- штраф в размере 15 МРП (более 55 тыс. тенге);
- либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
В соответствии с частью 2 статьи 622 КоАП, уклонение от оплаты за проезд на общественном транспорте влечет штраф в размере 2 МРП (более 7 тыс. тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056316-pyanyy-semeychanin-rugalsya-matom-v-avtobuse-i-ne-hotel-platit-proezd-ego-nakazali-video/