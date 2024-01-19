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Эзотерика
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Компанию оштрафовали на 50 млн тенге за вред экологии Казахстана

Опубликовано:

Карачаганак
Карачаганак. Фото: Akorda.kz

В Западно-Казахстанской области компанию "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафовали на 50 млн тенге, однако предприятие подало в суд, чтобы обжаловать решение, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, экологи зафиксировали сверхнормативные сбросы со стороны предприятий нефтекомпании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." в ЗКО.

Внеплановая проверка показала, что в пруд-накопитель хозяйственно-бытовых сточных вод хлоридов слили почти на тонну больше, чем разрешено. Еще превышение почти на 400 килограммов было выявлено по сбросам солевого аммония и нитратам. А при закачке сточных вод с хлоридами под землю предприятие превысило нормы на 230 тонн, считают в местном департаменте экологии.

"Тем самым компания КПО допустила нарушения требований статей 39, 216 Экологического кодекса РК и в результате было привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 328 КоАП РК. Сумма административного штрафа составила более 50 млн тенге.

В настоящее время идут судебные разбирательства в связи с несогласием компании с результатами внеплановой проверки", - рассказал главный специалист отдела департамента экологии по ЗКО Алишер Уалиев.

Отметим, согласно части 1 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях, превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, влекут штраф на физлиц в размере 150 МРП (554 тыс. тенге), на юридических лиц – в размере 10 тыс. процентов от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества загрязняющих веществ.

На официальном сайте "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." указано, что предприятие представляет собой консорциум пяти нефтегазодобывающих компаний: "Эни СпА" (29.25%), "Шелл плс" (29.25%), "Шеврон" (18%), "ЛУКОЙЛ" (13.5%) и "КазМунайГаз" (10%).

"Партнеры по Карачаганаку передают свои знания и опыт Республике Казахстан, стараясь наиболее рационально использовать как внутренние, так и внешние возможности, с целью максимального освоения ресурсов месторождения", - говорится в материале на сайте компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056306-kompaniyu-oshtrafovali-na-50-mln-tenge-za-vred-ekologii-kazahstana/

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