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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанцы в двух регионах оказались отрезаны от цивилизации: спасатели задействовали вертолеты

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Ситуация в ВКО
Ситуация в ВКО. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

Сразу в двух регионах Казахстана сегодня объявили режим ЧС природного характера. В одном из районов на востоке страны снегопад длится уже 10 дней, передает сайт телеканала КТК.

В Курчумском районе на востоке Казахстана был введен режим ЧС природного характера. Там обильные снегопады длились 10 дней, из-за чего несколько сел оказались отрезаны от внешнего мира. Лекарства и продукты туда отвозили на вертолетах, на нем же в больницу увезли пожилую женщину с инсультом. Местные школьники уже вторую неделю учатся дистанционно.

"В направлении Маркаколя, Тоскаинского сельского округа пять машин сейчас работают. За это время уже расчистили от снега 25 километров. Дальнейшая работа продолжается. В направлении Маркаколя, Караоя, Кайнарлы осталось восемь километров еще примерно", – говорит и.о. заместителя акима Курчумского района Мейржан Альбеков.

Режим ЧС ввели также в Павлодаре и еще пяти пригородных селах. Из-за повреждения трансформатора несколько улиц в городе остались без света.

"Ситуация по отключению электроснабжения в результате выхода из строя КТП-454 относится к чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба. Поэтому было принято решение объявить режим чрезвычайной ситуации природного характера на территории Павлодара, поселка Ленинский, а также сел Жетекши, Мойылды, Павлодарское и Кенжекольского сельского округа", – сообщил представитель пресс-службы акима Павлодара Саяхат Оразбек.

Западно-Казахстанскую область еще с ночи накрыл сильный буран, который усилился к обеду. Четыре участка на трассах, ведущих в сторону Самары и Саратова, закрыли. В Абайской области экстренные службы работают без перерыва.

Источник: КТК

По информации на сайте РГП "Казгидромет", в Восточно-Казахстанской области 17 января объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных метеорологических условий.

Такая же ситуация – в Западно-Казахстанской области. Там ожидается низовая метель, на юго-западе – туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055865-kazahstantsy-v-dvuh-regionah-okazalis-otrezany-ot-tsivilizatsii-spasateli-zadeystvovali-vertolety/

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