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Водитель бросил авто и пытался пешком сбежать от полицейских в Астане (видео)

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Служебное авто полиции
Служебное авто полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичные полицейские провели в городе локально-рейдовые мероприятия "Пьяный водитель-преступник!" и рассказали о задержании пьяных водителей, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщается на Instagram-странице Управления местной полицейской службы Астаны, только за минувшие выходные в результате рейдовых мероприятий было выявлено 34 водителя, севших за руль в пьяном состоянии.

Одним из случаев задержания подобного автолюбителя стражи порядка поделились на своей странице. На кадрах видно, что водитель авто сначала пытается скрыться от полицейских на авто, а когда это не получается, бросает автомобиль и пытается убежать. Однако мужчину быстро задержали.

Отмечается, что ему грозит административная ответственность.

"Управление транспортным средством в состоянии опьянения остается основной причиной ДТП. Пьяные водители представляют угрозу для всех участников движения. Легкомысленное поведение на дорогах часто приводит к трагическим последствиям, уносящим жизни.

Уважаемые жители и гости столицы, если вам стали известны подобные факты, просим незамедлительно сообщать на канал "102" во избежание трагедий", - обратились полицейские к казахстанцам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055661-voditel-brosil-avto-i-pytalsya-peshkom-sbezhat-ot-politseyskih-v-astane-video/

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