Землетрясение произошло в области Жетісу

Вчера, 13 января, вечером жители области Жетісу почувствовали землетрясение. Жертв и разрушений в результате подземных толчков нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в департаменте по ЧС региона, подземные толчки были зафиксированы в 22:08. Эпицентр землетрясения располагался в 230 км от Алматы и 20 км от города Текели - в горной местности на территории области Жетісу.

Ощутимость в Текели составила 3 балла.

"ДЧС области Жетісу оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, "Казселезащита", прокуратура и другие организации. Уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - говорится в сообщении ДЧС.

Отмечается, что колебания в 3-4 балла считаются фоновыми для данного сейсмоактивного региона.

"Согласно данным краткосрочного заключения прогнозной комиссии Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в Алматинском сейсмоактивном регионе разрушительных землетрясений с интенсивностью сотрясения в эпицентре более 7 баллов не ожидается", - добавили в ДЧС.

Правила поведения при землетрясении

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество.

Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет 5 и выше баллов), если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение.

Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.