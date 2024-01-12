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Подростки запинали новогоднюю елку в Кокшетау: их задержала полиция (видео)

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Подростки под елкой в Кокшетау
Подростки под елкой в Кокшетау. Кадр из видео: t.me/ztb_qaz

Несколько дней назад Кокшетау двое подростков пинали новогоднюю елку на городской площади. Видео инцидента появилось в Сети. Полицейские сообщили, что нарушителей удалось задержать, передает NUR.KZ.

Кадры происшествия появились в Telegram-канале ZTB – QAZAQSTAN.

На видео можно заметить двух парней, которые подходят к елке на площади и начинают пинать ногами конструкцию Через какое-то время они быстро убегают.

Об инциденте сообщили представители УП Кокшетау на официальной странице в Instagram.

По данным стражей порядка, 9 января около 02:00 сотрудниками полиции заметили на камерах видеонаблюдения двоих подростков, которые пинали новогоднюю ель.

"Незамедлительно на центральную площадь города были направлены ближайшие авто и пешие патрули, которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали и установили несовершеннолетних лиц", – говорится в сообщении.

По данному факту в отношении несовершеннолетних в присутствии законного представителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК.

Добавим, что согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Оно влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055153-podrostki-pinali-novogodnyuyu-elku-v-kokshetau-ih-zaderzhala-politsiya-video/

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