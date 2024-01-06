Медики в Атырау потребовали уволить главного врача

Медицинский скандал разразился в Атырау. Сотрудники Геологской поликлиники потребовали уволить главного врача. По их словам, с приходом нового руководителя им стали урезать выплаты, передает телеканал КТК.

"Просим своевременно производить дифференцированную оплату, платить взносы по ОСМС и премии. Каждый раз, чтобы получить эти деньги, нам приходится скандалить. Те, кто требует свои деньги, рискуют потерять работу. Руководство оказывает давление!" - заявила врач Сабира Байбосынова.

По словам другой сотрудницы Асель Ешмановой, нынешний директор работает с 2021 года. С ее приходом в коллективе начались конфликты, доплаты не выплачиваются.

Геологская поликлиника - одна из крупнейших в Атырау. Здесь работают около 250 медиков. Персонал уверяет, что с приходом нового руководителя в учреждении начались проблемы с оплатой труда. И это при том, что медучреждение государственное.

Главврач обвинения в свой адрес не признает и всем, кто чем-то недоволен, советует писать официальные жалобы.

В областном управлении здравоохранения пообещали провести специальную проверку.

"Начнется официальное служебное расследование со стороны управления здравоохранения. Им займется специальная комиссия. В ее состав войдут юристы, специалисты по экономике, бухгалтерии", - пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения Алмагуль Абилова.

Источник: КТК

По информации официального сайта Геологской поликлиники, главным врачом является Меруерт Отегалиева.

Сообщается, что в феврале 1977 года для оказания медицинской помощи 450 жителям села Геолог был открыт фельдшерско-акушерский пункт "Геолог".

В настоящее время в зону обслуживания входят микрорайоны Геолог, Бирлик, Жулдыз, Новокирпичный, станции Карабатан, Тендык, Разъезд №496. Радиус обслуживания - 45 км. На территории расположены 4 средних школы, 3 детских сада, 1 детская деревня семейного типа.

В 2016 году было построено новое здание на 100 посещений в смену. Миссия учреждения - оказание населению качественной, безопасной, специализированной медицинской помощи по международным стандартам.