Медики в Атырау потребовали уволить главного врача
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Медицинский скандал разразился в Атырау. Сотрудники Геологской поликлиники потребовали уволить главного врача. По их словам, с приходом нового руководителя им стали урезать выплаты, передает телеканал КТК.
"Просим своевременно производить дифференцированную оплату, платить взносы по ОСМС и премии. Каждый раз, чтобы получить эти деньги, нам приходится скандалить. Те, кто требует свои деньги, рискуют потерять работу. Руководство оказывает давление!" - заявила врач Сабира Байбосынова.
По словам другой сотрудницы Асель Ешмановой, нынешний директор работает с 2021 года. С ее приходом в коллективе начались конфликты, доплаты не выплачиваются.
Геологская поликлиника - одна из крупнейших в Атырау. Здесь работают около 250 медиков. Персонал уверяет, что с приходом нового руководителя в учреждении начались проблемы с оплатой труда. И это при том, что медучреждение государственное.
Главврач обвинения в свой адрес не признает и всем, кто чем-то недоволен, советует писать официальные жалобы.
В областном управлении здравоохранения пообещали провести специальную проверку.
"Начнется официальное служебное расследование со стороны управления здравоохранения. Им займется специальная комиссия. В ее состав войдут юристы, специалисты по экономике, бухгалтерии", - пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения Алмагуль Абилова.
Источник: КТК
По информации официального сайта Геологской поликлиники, главным врачом является Меруерт Отегалиева.
Сообщается, что в феврале 1977 года для оказания медицинской помощи 450 жителям села Геолог был открыт фельдшерско-акушерский пункт "Геолог".
В настоящее время в зону обслуживания входят микрорайоны Геолог, Бирлик, Жулдыз, Новокирпичный, станции Карабатан, Тендык, Разъезд №496. Радиус обслуживания - 45 км. На территории расположены 4 средних школы, 3 детских сада, 1 детская деревня семейного типа.
В 2016 году было построено новое здание на 100 посещений в смену. Миссия учреждения - оказание населению качественной, безопасной, специализированной медицинской помощи по международным стандартам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054201-mediki-v-atyrau-potrebovali-uvolit-glavnogo-vracha/