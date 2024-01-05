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Приехали после звонка соседей и забрали ребенка: павлодарец требует вернуть его сына

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В квартире, где проживал ребенок
Полиция и органы опеки у павлодарца дома. Фото: ДП Павлодарской области

Полицейские и органы опеки после анонимного сообщения забрали из павлодарской семьи мальчика, которому меньше двух лет. По словам отца ребенка, наведались сотрудники 3 января. Мужчина признается, что был в легкой степени опьянения. Однако уверяет, что семья не ведет аморальный образ жизни, передает корреспондент NUR.KZ.

53-летний павлодарец с женой воспитывают сына, которому год и 8 месяцев. Мужчина - индивидуальный предприниматель. По его словам, он и супруга снимают квартиру в центре города и обеспечивают ребенку должный уход.

Полицейские и органы опеки заинтересовались семьей после анонимного звонка соседей. Стражам порядка рассказали, что ребенок постоянно плачет и находится в опасности. После такой информации полицейские появились на пороге дома жителя города.

"У меня оставалось с Нового года в бутылке, две рюмки выпил. Отвезли нас на освидетельствование, была легкая степень. Я собирался делать уборку, супруге помогать, ребенком заниматься. Думал, сейчас пойду сына искупаю.

Тут мне стали ломиться в дверь. Я вышел, стояли сотрудники. Попросил представиться, объяснить основания, один из них достал наручники и стал на меня надевать. Хотя я не буйствовал, сопротивление не оказывал, просто не пускал без объяснений домой", - рассказал отец ребенка.

Полицейские и представители органов опеки в квартиру все же прошли. Они составили административный протокол в отношении родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Мальчика забрали в больницу. Однако родители не хотели отдавать ребенка.

Врачи в квартире
Сотрудники скорой помощи в квартире. Фото: ДП Павлодарской области

При этом у правоохранителей другая версия произошедших событий.

"В квартире мы увидели плачущего ребенка в возрасте год и 8 месяцев и его родителей, которые действительно находились в алкогольном опьянении. В квартире было не прибрано, вещи, игрушки, еда и посуда валялись по всей квартире.

Вызвали карету скорой помощи. После осмотра специалисты решили госпитализировать малыша в больницу. Как оказалось, у матери это не первый ребенок, у нее есть сын, учащийся 5 класса, воспитанием которого она не занимается. Мальчик проживает и воспитывается биологическим отцом", - сообщила старший инспектор Северного отдела полиции УП Павлодара Рада Касымова.

В полиции отметили, что в декабре 2023 года мама ребенка уже попадала в больницу с алкогольной интоксикацией средней степени. Факт должны рассмотреть на Комиссии по делам несовершеннолетних.

Обстановка в квартире
Обстановка в квартире. Фото: ДП Павлодарской области

Между тем отец ребенка вторые сутки пытается увидеться с сыном. По его словам, он обращался в больницу, где находится мальчик, но встречу ему не разрешили.

На данный момент мужчина намерен обратиться в прокуратуру для обжалования действий полицейских и органов опеки. Он считает, что обвинения в аморальном образе жизни абсурдны, а периодический плач ребенка в таком возрасте вполне нормален, учитывая, что совсем недавно у сына резались зубы.

Напомним, ранее в Уральске органы опеки изъяли из семьи троих детей в возрасте от 2 до 8 лет. Это произошло после того, как соседи опубликовали в соцсетях пост с жалобами на родителей. Комиссия по делам несовершеннолетних провела проверку, в результате которой детей поместили в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также в ювенальной полиции Алматы рассказали, в каком случае казахстанцев могут лишить родительских прав. Как отметила начальник отдела, лишение родительских прав - это крайняя мера. Она применяется, когда проводимая органами профилактика не действует.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054076-priehali-posle-zvonka-sosedey-i-zabrali-rebenka-pavlodarets-trebuet-vernut-ego-syna/

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