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Женщина забыла маленькую дочь в чужом авто по пути в Алматы

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Ребенок в машине
Ребенок. Иллюстративное фото: Karl Tapales / Getty Images

Жительница Алматинской области, добираясь в Алматы, забыла в машине свою малолетнюю дочь. Девочку вскоре нашли, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно информации в Instagram-профиле konaev.kz, женщина 1984 года рождения остановила попутную машину, чтобы добраться от села Умбетали Жамбылского района до Алматы.

Сообщается, что она приехала в город примерно в 20:49, выйдя из автомобиля по улице Райымбека, забыв при этом в чужой машине свою 4-летнюю спящую дочь.

Утром водитель этого же авто привез ребенка в полицию.

В ДП Алматы корреспонденту подтвердили произошедшее.

"Ребенок найден, передан родителям. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в полиции города.

Что делать, если пропал человек

По информации на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053759-zhenschina-zabyla-malenkuyu-doch-v-chuzhom-avto-po-puti-v-almaty/

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