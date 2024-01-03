Женщина забыла маленькую дочь в чужом авто по пути в Алматы

Жительница Алматинской области, добираясь в Алматы, забыла в машине свою малолетнюю дочь. Девочку вскоре нашли, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно информации в Instagram-профиле konaev.kz, женщина 1984 года рождения остановила попутную машину, чтобы добраться от села Умбетали Жамбылского района до Алматы.

Сообщается, что она приехала в город примерно в 20:49, выйдя из автомобиля по улице Райымбека, забыв при этом в чужой машине свою 4-летнюю спящую дочь.

Утром водитель этого же авто привез ребенка в полицию.

В ДП Алматы корреспонденту подтвердили произошедшее.

"Ребенок найден, передан родителям. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – сообщили в полиции города.

Что делать, если пропал человек

По информации на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование – обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.