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"Ожоги после салютов, поножовщины, драки": как экстренные службы Алматы встретили Новый год

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В то время как алматинцы открывали шампанское и загадывали новогодние желания, экстренные службы работали в усиленном режиме. Как встретили 2024 год полицейские и медики, узнал корреспондент NUR.KZ.

Капитан полиции Нурсултан Аржан новый год встретил под звуки праздничного концерта и салюта. Но не с семьей и друзьями, а с коллегами, с которыми вместе нес службу на площади "Астана". Там в новогоднюю ночь собралось много жителей и гостей города. Нурсултан Аржан следил за порядком на дороге, там и встретил 2024 год.

Нурсултан Аржан
Нурсултан Аржан. Фото: из личного архива

"Мы находились на площади, несли службу рядом с патрульной машиной. В первую очередь, руководство выходит на связь, по эфиру поздравляет весь состав. Потом мы друг друга поздравили.

Поздравляют и люди. Жители города улыбаются, говорят пожелания. Моя семья не обижается, поддерживает меня. Если мы все будем дома встречать, то кто будет за порядком следить", - говорит старший инспектор специализированного батальона Нурсултан Аржан.

В полиции Нурсултан шесть лет. Новый год на рабочем месте встречал пять раз. Исключение было только в прошлом году. Его Нурсултан встретил с супругой в роддоме. У пары родилась дочка.

В остальные же годы полицейский в новогоднюю ночь на службе. Бывало, что, направляясь от одного вызова к другому, не замечали, что наступил праздник.

Нурсултан Аржан с коллективом
Нурсултан Аржан с коллективом. Фото: из личного архива

"Я был в составе следственно-оперативной группы и поступил вызов, что в больнице находится человек с ножевым ранением. Мы незамедлительно проследовали в это отделение. Там и находились.

В другой Новый год находились на территории частного сектора в районе "Коктобе". Там два соседа выпили и один из них унес у другого телевизор. Пострадавший позвонил в полицию, мы сразу приехали. Там человек был в алкогольном опьянении, очень негативно настроен, с ножом, сказал, что не отдаст телевизор. Но в итоге закончилось все хорошо, соседи помирились.

РОВД в праздники никто не покидает. На постах остаются сотрудники. Они могут собраться ненадолго. Потому что супруги всегда передают частичку новогодней атмосферы, положат с собой салатик, чай. Сотрудники друг друга поздравят и снова продолжают нести службу до утра", - рассказывает Нурсултан.

Павел Цыган
Павел Цыган. Фото: из личного архива

Встретил Новый год на рабочем месте и Павел Цыган. С утра 31 декабря врач скорой помощи был на вызовах, а вечером дежурил на площади "Астана" с другими экстренными службами. Обошлось без жертв и пострадавших.

"Мы стояли в один ряд со всеми структурами, которые там были. И после поздравления президента, нам было, честно, не до поздравлений. Потому что мы были наготове. И только к часу ночи мы смогли выдохнуть спокойно.

Потому что на площади "Астана", по подсчетам ДЧС, было около 70 тысяч человек. Мы очень сильно боялись, что могла произойти давка в случае паники или травмы в случае неправильного использования пиротехники", - рассказывает Павел.

Павел Цыган
Павел Цыган. Фото: из личного архива

И только в час ночи Павел смог отправить пару поздравительных картинок своим близким и друзьям. А после - сразу на выезды. Их было настолько много, что бригады не заезжали на станцию - с одного вызова отправлялись сразу на следующий.

"Первый наш вызов был в район улицы Жарокова. Это передозировка наркотическими веществами. Потом были вызовы: нашли во дворе или под елкой в состоянии алкогольного опьянения, избитые, ножевые ранения.

Павел Цыган с коллективом
Павел Цыган с коллективом. Фото: из личного архива

А после 12 ночи, как только был момент запуска пиротехнических изделий, - ожоги. Обращались с отрывом конечностей, фаланг, ожоги конечностей, лица. Потому что технику безопасности люди не соблюдают", - отмечает врач скорой помощи.

В такой суете даже не сразу вспомнили о дне рождении водителя скорой помощи, который наступил первого января. Поздравления от врача он принял по пути на следующий вызов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053718-ozhogi-posle-salyutov-ponozhovschiny-draki-kak-ekstrennye-sluzhby-almaty-vstretili-novyy-god/

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