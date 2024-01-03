Полицейские устроили погоню за водителем по закрытой трассе в области Абай (видео)

В области Абай стражам порядка пришлось догонять водителя, который выехал на трассу, несмотря на запрет. Нарушителю теперь грозит штраф или арест, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили правоохранители, в городе Курчатов, как и по всей области Абай, объявлен запрет на выезд на трассу.

"Однако 30-летний водитель, не подчиняясь законным требованиям сотрудника полиции, продолжил путь в направлении города Семей.

Водитель пытался скрыться от полицейских. Кадры с погоней и задержанием были сняты на видеорегистратор инспектора службы. Теперь данные доказательства будут предъявлены в суде. Нарушитель понесет ответственность за неповиновение сотрудникам полиции, перекрывающим выезд на трассы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за подобное деяние грозит штраф в размере 30 МРП либо арест на срок до 15 суток.

"В связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости, гололед), 2 января по области Абай с 18:30 были закрыты дороги для всех видов транспорта. На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников полиции, блокирующих выезд из населенных пунктов. Данные ограничения введены с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий", – добавили представители МВД.

Добавим, что согласно статье 667 Кодекса об административных правонарушениях РК, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.