Сотрудник центра забрал домой подаренную детям елку в Костанае

В Костанае предприниматель подарила центру для детей-инвалидов новогодние подарки и три большие живые елки. Вскоре она узнала, что в учреждении стоят совсем другие деревья, а подаренные ею пропали. Девушке пришлось обратиться в полицию, передает "ТоболИнфо".

Индивидуальный предприниматель Ксения Голомидова несколько лет оказывает спонсорскую помощь для детских домов Костаная и Рудного. Так случилось и в этом году.

Девушка оказала помощь КГУ "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг". Она подарила учреждению новогодние кульки на сумму 276 тысяч тенге и 3 большие живые елки общей стоимостью 48 тысяч тенге. Но когда попросила фотоотчет, ей прислали снимки совершенно других деревьев.

"Я привезла детям три большие пышные елки. Было это 22 декабря. Специально купила дорогие, больше двух метров. Когда попросила скинуть фотоотчет, мне отправили не те елки, которые я подарила. Они были намного меньше и уже желтеющие. Когда я начала поднимать этот вопрос и разбираться, мне толком ничего не смогли пояснить", - рассказала девушка.

Ксения и продавец елок приехали в центр, чтобы разобраться в ситуации. Сотрудники показали им три елки, которые, по их словам, купила спонсор. Но ни девушка, ни продавец деревьев с этим не согласились.

"Это не мой товар. Когда я заготавливаю елки, лично еду в Россию и отбираю каждое дерево, соответственно, помечаю их краской, чтобы во время спила они не смешались с остальными", - пояснил продавец.

Ель в детском центре и продавец со спилом. Фото: tobolinfo.kz

Ксения говорит, что фотоотчет ей не отправляли несколько дней, поэтому она попросила показать видео с камер, но работники не сделали и этого.

"Я не могу вам ничего сказать. Будем разбираться в этой ситуации", - ответила заместитель директора КГУ "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Динара Альмухамбетова.

Ксения вынуждена была обратиться в полицию. В итоге один из работников детского центра признался, что забрал привезенную спонсорами елку себе домой. Еще два дерева, по версии сотрудников учреждения, стоят на месте, но Ксения с этим не согласна.

Как сообщается на официальном сайте Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области, КГУ "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" - организация для проживания в условиях стационара или дневного пребывания детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями, имеющих рекомендации в индивидуальной программе абилитации (лечебные, педагогические, психологические или социальные мероприятия по отношению к инвалидам) и реабилитации лица с инвалидностью, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе и медицинском обслуживании.

Отмечается, что центром созданы благоприятные условия жизни, наиболее адекватные возрасту и состоянию здоровья, приближенные к домашним. Детям предоставляется 8 видов специальных социальных услуг. Проектная мощность центра составляет 145 койко-мест, в том числе стационарное отделение - 91 койко-место, отделение дневного пребывания - 54 места. Расположен центр на улице Красносельская.