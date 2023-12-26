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Владельцев авто, украшенных к Новому году, оштрафовали полицейские Алматы

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Машины, украшенные гирляндами и мишурой
Машины, украшенные гирляндами и мишурой. Фото: Polisia.kz

Владельцев "наряженных" машин, которых полицейские выявили посредством мониторинга соцсетей, оштрафовали полицией Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, нарушителей выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

"Выявлены факты грубого нарушения ПДД водителями автомашин Mercedes-Benz и BMW, которые нарядили свой транспорт, тем самым нарушили нормы ч. 7 ст. 590 КоАП РК.

Кроме того, в действиях правонарушителей усмотрены признаки нарушения требований ч. 1 ст. 595 КоАП РК", - говорится в сообщении.

Сотрудниками местной полицейской службы автолюбители были установлены и привлечены к ответственности.

Ранее мы писали о запускавших фейерверк из авто парней в Шымкенте, которых привлекли к ответственности. Водитель и пассажир начали стрелять из петард прямо во время движения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052768-vladeltsev-avto-ukrashennyh-k-novomu-godu-oshtrafovali-politseyskie-almaty/

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