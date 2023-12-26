Владельцев авто, украшенных к Новому году, оштрафовали полицейские Алматы

Владельцев "наряженных" машин, которых полицейские выявили посредством мониторинга соцсетей, оштрафовали полицией Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, нарушителей выявили в ходе мониторинга социальных сетей.

"Выявлены факты грубого нарушения ПДД водителями автомашин Mercedes-Benz и BMW, которые нарядили свой транспорт, тем самым нарушили нормы ч. 7 ст. 590 КоАП РК.

Кроме того, в действиях правонарушителей усмотрены признаки нарушения требований ч. 1 ст. 595 КоАП РК", - говорится в сообщении.

Сотрудниками местной полицейской службы автолюбители были установлены и привлечены к ответственности.

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