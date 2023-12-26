Новогоднюю елку снесло сильным ветром в Костанайской области (видео)

Буран обрушился на Костанайскую область – в Лисаковске снесло установленную на площади новогоднюю елку. Также в регионе из-за непогоды ввели ограничения на трассах, передает NUR.KZ.

Обрушившийся буран снес установленную в Лисаковске Костанайской области новогоднюю елку на площади, сообщили очевидцы информационному порталу "Алау".

Произошедшее прокомментировали в акимате города.

"26 декабря в Лисаковске Костанайской области ввиду ветра со снегом с порывами до 23 м/с произошло обрушение новогодней елки.

На место незамедлительно выехали представители Отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Лисаковска и подрядной организации ТОО "Уста+". На текущий момент елка демонтирована. На месте работали силы и средства ТОО в количестве 3 единиц техники, 10 человек.

Восстановительные работы планируются после улучшения погодных условий. Местные исполнительные органы, службы обеспечения правопорядка и гражданской защиты ориентированы", – говорится в сообщении главы отдела внутренней политики акимата Лисаковска.

Тем временем в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение 9 участках.

Соответствующий список опубликовали в официальном Telegram-канале "КазАвтоЖол":

Костанай – Аулиеколь – Сурган, 218-232 км, от села Октябрьское до границы Акмолинской области; Жезказган – Петропавловск, 339-377 км, от Аркалыка до границы Акмолинской области; Карабутак – Комсомольское – Денисовка – Рудный, 234-503 км, от границы Актюбинской области до города Рудного; Костанай – Аулиеколь – Сурган, 108-218 км, от поселка Аулиеколь до села Октябрьский; Костанай – Аулиеколь – Сурган, 7-108 км, от города Тобыл до поселка Аулиеколь; Екатеринбург – Алматы, 556-686 км, от города Тобыл до села Сарыколь; Екатеринбург – Алматы, 418-539 км, от поселка Карабалык до Костаная; Мамлютка – Костанай, 250-404 км, от города Тобыл до села Узынколь; Денисовка – Житикара – Мюктыколь – граница с РФ, от поселка Денисовка до российской границы.

К слову, сегодня на большей части Костанайской области синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщается на сайте РГП "Казгидромет". Прогнозировали осадки (преимущественно снег), на западе, севере области – сильный снег, метель. На юге, востоке области – гололед, туман.

В самом Костанае обещали сильный снегопад, метель, гололед и порывы ветра до 23-28 м/с.