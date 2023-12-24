Жителей одного из ЖК в Алматы наказали за перекрытие улицы

В Алматы вчера жители одного из ЖК перекрыли улицу из-за отсутствия отопления. За нарушение общественного порядка их привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщил председатель КАП МВД РК Кайсар Султанбаев, вчера, 23 декабря, жильцы одного из алматинских ЖК перекрыли улицу, требуя подключить отопление.

"Данные действия квалифицируются как грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в создании препятствий для дорожного движения, а также неисполнении законных требований сотрудников полиции", – рассказал Султанбаев.

Он пояснил, что сложившуюся ситуацию жителям необходимо было решать с соответствующими органами и обслуживающими организациями в рамках закона, придерживаясь требований закона об организации и проведении митингов путем уведомления местного исполнительного органа до его проведения.

"Таким образом гражданами был нарушен общественный порядок, а также причинены значительные неудобства другим гражданам. В этой связи в отношении четырех граждан составлены административные протокола по статье 667 КоАП за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Девять других участников акции привлечены к ответственности по статье 614 КоАП за создание препятствий для движения транспортных средств", – добавил Султанбаев.

Сотрудник полиции напомнил, что организация и проведение незаконных акций протеста влечет административную и уголовную ответственность.

Отмечается, что в этом году полицией выявлено свыше 16 тыс. нарушений за совершение мелкого хулиганства, более 1700 фактов порчи чужого имущества. За особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, привлекаются к уголовной ответственности порядка 1,5 тыс. лиц.

Добавим, что, согласно статье 667 КоАП РК, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (103500 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Также, согласно статье 614 КоАП РК, умышленное создание препятствий для движения транспортных средств влекут штраф на физических лиц в размере 3 МРП (10350 тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (34500 тенге).