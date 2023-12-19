Двух пропавших подростков и 11-летнего ребенка ищут в Актау

В Актау пропали ребенок и двое подростков - волонтеры, которые помогают в поисках пропавших, рассказали подробности, передает местное издание "Лада"

10 декабря ушла из дома и до сих пор не вернулась Акниет Балкан 2007 года рождения. По данным правоохранительных органов, девочка среднего телосложения, рост 160 сантиметров, волосы черные.

Шерхан Сарсенбек 2012 года рождения 17 декабря в 15:00 направлялся в кафе к матери по адресу "КFС" 29А микрорайон. В 18:00, отправился домой пешком и пропал без вести. Рост мальчика - 140 сантиметров, волосы черные. В тот день на нем была черная куртка, белые кроссовки и черные штаны.

Куанышбек Ахманов 2006 года рождения 17 декабря вышел из "ЦАН" в 4 микрорайоне Актау. Рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные. На нем были синяя куртка, белая рубашка и черные штаны.

Что делать, если пропал человек?

Пропажа близкого человека - ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Тем не менее важно придерживаться четкого плана действий. Основные шаги описаны на сайте "Электронного правительства".

Когда следует начинать волноваться

Все зависит от конкретной ситуации и от обычного поведения определенного гражданина.

Первый признак пропажи - исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время - не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

Какие действия следует предпринять при пропаже человека

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести