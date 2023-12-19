Водитель не смог пройти медосвидетельствование и потребовал 2 млн тенге в Актобе

Водитель не смог сходить в туалет для анализов и получил 25 суток ареста. Позже он доказал свою невиновность и потребовал от государства 2 млн тенге за незаконное привлечение к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на решение суда Актобе.

Из решения суда стало известно, что в Актобе полицейские остановили автомобиль "ВАЗ-21907", управлял им водитель, лишенный прав. При этом, по информации правоохранителей, мужчина якобы отказался пройти медосвидетельствование на употребление наркотиков и алкоголя.

В итоге суд первой инстанции за невыполнение законного требования представителей власти наказал его по ч.9 ст.613 КоАП РК 25 сутками ареста.

Водитель обжаловал постановление. Апелляционная инстанция областного суда выяснила в обычном деле интересные подробности.

Оказалось, что водитель три часа провел в медицинском учреждении и совсем не отказывался от освидетельствования, просто он физически не мог сдать мочу на анализ, так как у организма не было естественных позывов к этому.

Но он предлагал вместо этого сдать кровь либо слюну. Областной суд решил, что в его действиях не было состава правонарушения и дело прекратил. На тот момент водитель уже провел 9 дней под арестом.

На этом актюбинец не остановился, а подал в суд на государство в лице Минфина и потребовал за незаконное привлечение к административной ответственности 2 млн тенге и еще 300 тысяч - за услуги юриста.

Суд удовлетворил иск частично. Теперь государство должно выплатить ему 500 тыс. тенге: 200 тысяч - за моральный вред и 300 тысяч - за услуги представителя.

Добавим, что согласно ч.9 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, совершенное лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влечет административный арест на двадцать пять суток.