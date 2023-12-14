Обессиленного мужчину нашли в степи в 40-градусный мороз в Павлодарской области

Заблудившегося табунщика спасли полицейские в Павлодарской области. Пять часов в 40-градусный мороз они искали в снежной степи сбившегося с пути мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, вечером 12 декабря 47-летний табунщик из села Тобелес Иртышского района ушел в степь собирать скот. До следующего утра он не вернулся домой, а его телефон был отключен.

Глава крестьянского хозяйства, где работал мужчина, забил тревогу и обратился в полицию.

К поиску незамедлительно подключились помощники участковых инспекторов Канатбек Карибаев и Меркеш Кайраткеров. Ориентировки на пропавшего были переданы сотрудникам полиции ближайших сел.

Как только поступил вызов, полицейские сразу отправились на место, где мог находиться мужчина.

В снежной степи было крайне сложно вести поиски. Усугублял ситуацию 40-градусный мороз, но стражи порядка мужественно продолжали поиски.

Спустя пять часов они нашли обессиленного табунщика вместе с лошадью. Он сообщил, что из-за мороза сбился с ориентира, заблудился и не смог добраться до села.

"Искать в степи сложно, особенно, когда не знаешь, в какую сторону идти. Но мы с коллегой быстро сориентировались, ведь сами выросли в сельской местности. Спустя несколько часов поисков нашли потерявшегося табунщика между селами Шубарат и Майконыр. Он был практически без сил, очень сильно замерз, все это время он сидел на лошади и ходил в степи. Мы сразу оказали ему первую помощь, отогрели в машине, дали горячий чай и отвезли домой. Для нас главным было найти его живым", – говорит Канатбек Карибаев.

Семья спасенного мужчины написала благодарственное письмо стражам порядка. В нем они выражают огромную благодарность сотрудникам отдела полиции Иртышского района.

Летом заблудившегося в степи казахстанца нашли истощенным в день его рождения. Трое суток продолжались поиски мужчины, пропавшего в Костанайской области. Использовалась спецтехника, в том числе дрон. Потерявшийся мужчина был найден близ небольшого водоема живым и невредимым.

Весной двое пастухов ушли искать скот и заблудились в степи Актюбинской области. Ночью мужчин нашли спасатели. К счастью, медицинская помощь заблудившимся не потребовалась.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.