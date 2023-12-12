"На специалистов не хватает средств": мальчику с ДЦП из Алматы требуется 1 млн тенге на реабилитацию

6-летний Артем из Алматы родился намного раньше срока. Во время родов он получил асфиксию, ишемию головного мозга и левосторонний инсульт, а позже ему выставили диагноз "ДЦП", передает NUR.KZ.

"Мы с мужем планировали ребенка. Беременность протекала хорошо, УЗИ не показало каких-либо патологий. Я работала в магазине, в службе безопасности. В последний мой рабочий день перед выходом в декрет в 7 утра отошли воды. Муж вызвал скорую помощь и меня госпитализировали в роддом.

Меня положили на сохранение. Четыре дня мне кололи препараты для раскрытия легких у ребенка. На четвертые сутки начались схватки. Я родила сына на 30-й неделе весом 1626 грамм, ростом 39 см. После рождения сын не закричал, его сразу положили под кислород и увезли в реанимацию", - говорит мама мальчика Инна Шаймухаметова.

Позже она узнала, что при родах Артем получил асфиксию, ишемию головного мозга и левосторонний инсульт. В реанимации он пролежал два дня. Кормить его приходилось через трубочку, введенную в гортань. Затем мальчика перевели в палату интенсивной терапии, где он находился под аппаратом ИВЛ.

"Ближе к шести месяцам я начала обращать внимание, что ребенок не переворачивается, не берет игрушки в руки, не держит голову. Вот тогда я начала бить тревогу, искать опытного невропатолога, так как в нашей поликлинике до года не ставили диагноз. Невропатолог посоветовал встать на портал во вторую детскую больницу, где нам и поставили диагноз ДЦП.

Было море слез, отчаяние, но, взяв себя в руки, я поняла, что ДЦП - не приговор. Это лечится, но очень долго и затратно. Мы стали водить Артема в реабилитационный центр, получали массаж, ЛФК, услуги логопеда, психолога.

Но за два года особых результатов я не заметила. Мы начали искать более опытных специалистов ЛФК, невропатолога, логопеда. Но, к сожалению, на специалистов не хватает денежных средств. Ведь у нас есть еще трое детей, которые учатся", - говорит мама.

Сейчас работает только супруг Инны, он трудится на двух работах, чтобы обеспечить семью и поставить Артема на ноги. Ребенку уже 6 лет, но он еще не может сидеть самостоятельно. Мальчику необходима реабилитация, стоимость которой составляет 1 008 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 7135 0917

IBAN KZ 74722C000013257852

БИК CASPKZKA

Halyk: 4405 6397 4400 4266

IBAN KZ 816010002003127147

БИК HSBKKZKX

Тел.: +77777380895 Инна, мама

Instagram: @help_artem_ustalov