Астанчанин снял при полицейском номерной знак с авто, который изготовил в типографии (видео)

Полицейские Астаны поймали двух граждан, которые использовали подложные номера на своих автомобилях. Их подвергли адмаресту и лишению прав на год, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Полицейские Астаны установили двух водителей, использовавших на своих авто подложные номера.

"При проверке установлено, что водитель Volkswagen установил на автомобиль регистрационные номерные знаки от другого автомобиля. А владелец Toyota видоизменил номерной знак, изготовив подделку в типографии", – говорится в сообщении в новостном Telegram-канале МВД.

Обоих астанчан привлекли к ответственности по частям 3, 4 статьи 590 КоАП. Их подвергли административному аресту и лишили прав управления ТС на 1 год. Автомобили водворены на коммунальную стоянку.

Также полицейские установили, что водитель Volkswagen систематически не соблюдает ПДД, на его счету более 20 нарушений.

Согласно части 3 статьи 590 КоАП, установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных номерных знаков влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (более 120 тысяч тенге).

В соответствии с частью 4 статьи 590 КоАП, управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления на год.