"То, что просили у президента отменить": новый пенсионный взнос обеспокоил казахстанцев

С января казахстанские работодатели должны будут выплачивать по 1,5% от ежемесячного дохода сотрудника. Нововведение обеспокоило самих работников, передает сайт телеканала КТК.

Ввести новый обязательный пенсионный взнос в Казахстане планировали еще пять лет. Тогда власти объясняли это тем, что в будущем на всех денег в пенсионном фонде не хватит, поэтому казахстанцы смогут рассчитывать только на свои собственные накопления.

Однако в 2018-м новость о взносе вызвала возмущения казахстанцев, поэтому его введение было перенесено. В 2019-м президент поручил отложить нововведение и вернуться к вопросу лишь в нынешнем году, хорошенько обдумав. В итоге новый взнос все-таки входит в жизнь казахстанцев. Сейчас это не вызвало какого-то широко возмущения или ажиотажа.

"По поводу этих платежей просьб, обращений за консультацией, пока ажиотажа не наблюдаем. Предприниматели еще пока не обращаются. Конечно, это дополнительная нагрузка для работодателей. Это постоянный учет. Это то, что просили у президента отменить. Но это такая система – видимо, придется платить. Поэтому придется работодателям все равно выплачивать", - рассказала бухгалтер консалтинговой фирмы Айгуль Бижанова.

Платить пенсионные взносы за каждого сотрудника работодатель должен из своих собственных средств. Ставка на 2024 год – 1,5%. Если брать минимальную зарплату в 85 тысяч тенге, то платеж составит 1275 тенге. К 2028 году размер дойдет до 5%.

У предпринимателей, выплачивающих налоги единым платежом, сетка другая. От 7% в 2024-м до 19% в 2028-м ежемесячно. Претендовать на эти деньги можно будет, только выйдя на пенсию.

"Согласно Социальному кодексу, пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, будут условно накопительными. Они не могут быть изъяты из ЕНПФ в виде единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий или для оплаты лечения. А также не могут быть переведены в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем", - пояснила главный специалист департамента организации выплат и информирования АО ЕНПФ Гульнур Агайдарова.

В соцсетях казахстанцы все же беспокоятся, а не полезут ли работодатели в карманы сотрудников, вместо своих. Аналитики эти опасения разделяют.

По словам специалистов, попытки уйти от нового платежа либо максимально его снизить, не исключены. Как вариант, либо часть зарплаты будут уводить в тень, оставляя официальной лишь минималку в 85 тысяч, либо могут и вовсе вывести работника из штата – на договор. Тогда разбираться со всеми платежами сотруднику придется самому.

"Как бы ни пытались это дело заболтать и объяснить, что нет-нет-нет – это дополнительный налог, государство хочет больше денег. В принципе, понятно почему: дефицитный бюджет, денег больше не становится, а очень хочется, государственный долг растет, Нацфонд заканчивается, эффективность экономики падает, реформы проводятся. Реформы – дорогостоящая штука. На все это нужны деньги", - заявил финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

По правилам, платить нужно будет за работников 48 лет и младше. Именно они, при выходе на заслуженный отдых, рискуют остаться с маленькой пенсией. Спасет ли людей новый взнос, пока не ясно. Но то, что в этот раз его уже никто не оспаривает, очевидно.

Источник: КТК