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Пьяный мужчина устроил драку в офисе в Астане. Его арестовали на 10 суток

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Мужчина держит в руке бутылку
Иллюстративное фото: Thomas Trutschel / Photothek / Getty Images

В Астане на 10 суток арестовали мужчину за пьяный дебош в офисе - дебошир разбил ноутбук и устроил драку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

На пульт "102" поступило сообщение о том, что в одном из офисов столицы скандалит пьяный мужчина.

Прибывшие по вызову полицейские установили, что к скандалу причастен 30-летний мужчина, который ранее работал в офисе и является близким родственником владельцев.

Выяснилось, что мужчина умышленно повредил ноутбук и устроил драку с работниками, находясь в алкогольном опьянении.

"За умышленное повреждение чужого имущества в отношении мужчины был составлен административный материал и направлен в Специализированный Межрайонный административный суд. Решением суда скандалиста арестовали на 10 суток, согласно части 1 статьи 147-1 КРКоАП", - отметили в пресс-службе ДП.

Сотрудниками полиции правонарушитель водворен в специальный приемник ДП Астаны.

Согласно статье 147-1 КоАП РК, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048982-pyanyy-muzhchina-ustroil-draku-v-ofise-v-astane-ego-arestovali-na-10-sutok/

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