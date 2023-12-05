Ребенку из двойни, родившейся после ЭКО, требуется лечение от ДЦП

6-летний Гордей из Алматы родился в результате ЭКО вместе со своей сестрой-двойняшкой. Малыши появились на свет раньше срока с гипоксией, от которой мальчик пострадал больше всего, передает NUR.KZ.

"По состоянию здоровья я долго не могла забеременеть. Решили попробовать метод ЭКО. Третья попытка была удачной, все получилось. Мы с мужем были счастливы - еще и двойня. Вот и кончились, вроде бы, наши проблемы, а проблемы только начались. Всю беременность - а это почти семь месяцев - я пролежала на сохранении из-за низкого предлежания плаценты.

Экстренно пришлось делать кесарево на 29 неделе, началось кровотечение. Мои малыши родились с весом 1200 грамм и ростом 40 см. Самостоятельно не дышали, девочка была первой из двойни, а мальчик - второй. Моему сыночку досталось больше всего… только появился на свет, а уже столько проблем навалилось на его маленькие плечи", - говорит мама Гордея, Олеся Бушина.

У него выявили гипоксию с отмиранием клеток в лобной доле головного мозга, а также правостороннюю пневмонию. Врачи говорили, что детям нужно время, так как они очень слабы. В результате мама и новорожденные провели в больнице 45 дней.

"Решили назвать наших двойняшек Ева и Гордей. Ева восстановилась быстро, а с Гордейкой было все куда тяжелее. Много раз синел, забывал дышать. Опять перевели в реанимацию под кислород. До года мы состояли на учете у неонатолога, делали УЗИ головного мозга каждый месяц. Массажи с элементами ЛФК. Никто на тот момент ни разу не сказал, что у Гордея все признаки ДЦП.

То, что он не ползает и с трудом переворачивается, не держит голову, называли задержкой развития. И только к 1,5 годам, когда я чудом попала к грамотному невропатологу, мне сказали, что у Гордея ДЦП", -вспоминает Олеся.

Маме сообщили, что нужно оформлять инвалидность и лечить ребенка, пока он маленький и многое можно исправить.

"Мы лечились в клинике почти год. Пробовали много разных методик, реабилитаций, ЛФК. Возможности ехать на реабилитацию за границу не было - мы лечили и лечим нашего мальчика в Алматы. К шести годам он многому научился: ползать, вставать у опоры, ходить с тросточками.

Реабилитацию нужно продолжать дальше, научить самостоятельно ходить. Чтобы к семи годам он самостоятельно пошел с сестрой в школу. Но сейчас возможности оплачивать реабилитацию у нас нет. А помимо этого нужны еще ортезы, лекарства, всевозможные обследования", - говорит мама.

В семье работает только супруг, но он несколько лет лечится от подагрического артрита обеих конечностей. Денег в семье не хватает. Сейчас на лечение Гордея необходимо 1 008 000 тенге. Семья просит всех неравнодушных оказать помощь малышу.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 6559 2947

Карта привязана к номеру +7 701 841 43 33

Olessya Bushina

ИИН: 840216401211

Instagram: @help_gordey