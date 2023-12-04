Массовую драку школьников сняли на видео в Алматинской области

В соцсетях распространяется видеоролик, на котором запечатлена массовая драка школьников в Алматинской области. В полиции рассказали, что произошло, передает NUR.KZ.

Кадры опубликовала Instagram-странца krispnews.kz.

На ролике видно несколько десятков подростков, которые дерутся между собой. Что стало причиной конфликта, непонятно.

В комментариях к посту появилось сообщение от Департамента полиции Алматинской области.

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел 29 ноября в Илийском районе региона. В ходе проверки было установлено, что 9-классником и 10-классником возникли разногласия, которые в последствии переросли в массовую драку.

"По данному факту учащиеся, совершившие хулиганские действия, привлечены к административной ответственности. В отношении всех родителей несовершеннолетних, участвовавших в конфликте, собраны административные материалы по статье 127 КоАП РК (Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, защите его прав и интересов), также в отношении самих малолетних составлены протоколы по статье 435 КоАП РК (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним)", - говорится в сообщении полиции.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия. С участниками инцидента работают психологи.

Согласно части 1 статьи 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34 тыс. тенге).

Согласно части 2 статьи 127 КоАП, неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего, совершенное повторно после наложения административного взыскания, влечет:

штраф 15 МРП (51,7 тыс. тенге);

либо административный арест до 5 суток.

Если эти деяния повлекли употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, то для родителей, опекунов, воспитателей и педагогов предусмотрен штраф в 20 МРП (69 тыс. тенге) или административный арест на срок до 10 суток.

Согласно статье 435 КоАП РК, мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью первой статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 7 МРП (13,8 тыс. тенге).