"Материл и угрожал задавить": конфликт продавца и мопедиста сняли на видео в Алматы

Конфликт между женщиной и водителем мопеда сняли на видео в Алматы. Поведение мопедиста возмутило горожан - они требуют привлечь его к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеороликом, на котором запечатлен конфликт, поделилась Instagram-страница kris_p_brothers.

Автор поста рассказал, что инцидент произошел на Зеленом базаре 30 ноября в 16:20.

"Пьяный (но мы, почти все свидетели инцидента, думаем, что он под был наркотиками) мопедист заехал сначала на тротуар, а когда продавец носков указала ему, что здесь не место для мопедистов, наехал на нее, пытаясь задавить ее.

Но продавец носков отошла от товара в попытке оттолкнуть мопедиста, когда поняла, что он хотел сделать. В итоге мопедист сначала упал, а потом выехал на дорогу, куда посадил пьяного пассажира, из-за которого и заехал на тротуар", - говорится в подписи к посту.

Очевидцы рассказали, что пассажир слез с мопеда и толкнул продавца.

"Мопедист все это время материл женщину, угрожал неоднократно и требовал, чтобы она извинилась перед ним, а когда она отказалась, сказал, чтобы она готовилась, что он ее найдет, пусть она ждет - он ее покалечит. Все это сопровождалось матами и криками", - говорится в публикации.

Отмечается, что женщина сильно испугалась и теперь боится выходить торговать. Кроме того, мопедист испортил ее товар.

"У этих пенсионерок и так денег кот наплакал - они сидят на улице и продают не от хорошей жизни, а тут еще эти мопедисты разъезжают пьяные на дорогах, наезжают на граждан на тротуарах и еще угрожают жизни людей", - возмущены горожане.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в департамент полиции города. Там сообщили, что уже установили личность нарушителя.

"В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен вопиющий факт нарушения общественного порядка, выраженного в виде проявления неуважения к окружающим и выражения нецензурной бранью.

Личность фигуранта была сразу установлена, он был задержан. Его действия квалифицированы по статье 434 КоАП ("Мелкое хулиганство"). Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд", - сообщили в правоохранительных органах.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, согласно статье 434 Кодекса РК об административных правонарушениях, к мелкому хулиганству относятся:

нецензурная брань в общественных местах;

оскорбительное приставание к физическим лицам;

осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте;

другие действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

За мелкое хулиганство в стране предусмотрен штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

При совершении повторного нарушения в течение года нарушителю грозит административный арест на срок от 15 до 30 суток.