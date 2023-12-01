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Водители массово закрашивают и заклеивают госномера авто в Шымкенте

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Автомобильный номер
Автомобильный номер. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Шымкенте автомобилисты в попытках спастись от штрафов начали заклеивать и закрашивать госномера машин. Явление приобретает массовый характер, передает Otyrar.kz.

Как отмечает издание, заклеивают госномера не только владельцы бюджетных машин, но и дорогих иномарок. Так автолюбители пытаются уйти от штрафов - номеров на камерах не видно, значит и оштрафовать никого нельзя.

Некоторые автовладельцы не заклеивают, а просто закрашивают маркером цифры на номерных знаках.

Полицейские не оценили креативный подход автолюбителей. Стражи порядка напоминают, что за "спрятанные" госномера для владельцев автомобилей предусмотрена административная ответственность.

"Грязные номера, наклеивание пленки или покраска государственных регистрационных номеров, непогода не мешают работе камер радаров. В случае, если один номер или одна буква государственного регистрационного номера скрыта, то благодаря камерам видеонаблюдения или же системе "Коргау" мы выявляем водителя.

На него составляется административный протокол. Санкции данной статьи ему предусмотрено наказание в виде ареста до 5 суток, а также лишение прав до 1 года", - объяснил начальник управления административной полиции ДП Шымкента Ергали Сулейменов.

Напомним, ранее в Актау на видео сняли оригинальную попытку скрыть госномер машины - в какой-то момент, регистрационный номер, закрепленный на задней части автомобиля, переворачивается с помощью специального механизма и скрывается из виду. Но это не спасло водителя от штрафа.

Отметим, что, согласно части 1 статьи 590 КоАП РК, управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048557-voditeli-massovo-zakrashivayut-i-zakleivayut-nomera-na-avto-v-shymkente/

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