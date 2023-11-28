Обвязался веревкой и полз по льду: спасение мальчика прохожим попало на видео в Астане

Трагедию удалось предотвратить накануне в Астане - подросток провалился под лед реки Акбулак и начал тонуть, однако его спас прохожий, передает NUR.KZ.

Кадры спасения сняли на видео очевидцы и опубликовали в паблике astana_brothers в Instagram. На них видно, как молодой человек обвязал себя веревкой и пополз по льду, чтобы спасти мальчика.

Автор ролика указал, что это произошло вчера, 27 ноября, вечером возле ЖК "Ривьера".

По словам очевидцев, мальчик разговаривал по телефону и оказался в беде. После он стал звать на помощь. Один из прохожих не задумываясь бросился на помощь подростку.

В МЧС подтвердили данный факт. В ведомстве уточнили, что был спасен подросток 2006 года рождения. Спасенного парня доставили в больницу.

На официальном сайте МЧС предупредили, что лед на водоемах еще недостаточно окреп, чтобы выдержать вес человека. Безопасным для перехода одного пешехода является лед толщиной не менее 10 см.

Особого внимания требуют дети.

Напоминаем правила поведения на льду: