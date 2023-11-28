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Ситуация с корью в Казахстане: 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии

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Сыпь на теле у девочки
Корь у детей. Иллюстративное фото: StockPlanets / Getty Images

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства рассказала о ситуации с корью в Казахстане - на сегодня 30 детей находятся в реанимации, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният, ссылаясь на данные ВОЗ, сообщила, что в мире более 67 млн детей пропустили плановую иммунизацию из-за пандемии, снижения доверия к вакцинам и ряда других факторов.

"Отмечается осложнение ситуации по кори в 167 странах мира с регистрацией более 415 тысяч случаев. В Казахстане зарегистрировано более 17 тыс. случаев кори. Из них более 82% приходится на детей. В том числе 83% приходится на непривитых детей.

Случаи кори зарегистрированы во всех регионах. Повышенный уровень наблюдается в Шымкенте - свыше 3 тыс. случаев, в Алматы и Жамбылской области – свыше 2 тыс. случаев", - сказала она.

По ее словам, к этому часу лечение от кори в стационарах получают 2375 детей.

"Занятость коек составляет 60%. Резерв коек составляет 1093. Высокая занятость коек наблюдается в Жамбылской области - 92%, Алматы - 88%, Туркестанской области - 81% и в Шымкенте - 79%.

Среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии, из них 15 – дети до года. Случаев смерти не зарегистрировано", - указала министр.

Для стабилизации ситуации, по ее данным, принимаются следующие меры:

  • плановой иммунизацией охвачено более 60 тыс. детей, что составляет 84% детей, подлежащих иммунизации в возрасте от 1 года до 6 лет. Это соответствует рекомендации ВОЗ. До конца года подлежит вакцинации более 100 тыс. детей данных возрастных групп;
  • экстренной вакцинации в очагах подлежит более 15 тыс. человек;
  • наверстывающей вакцинацией охвачено 60 тыс. ранее не привитых детей до 18 лет, что составляет 50% от подлежащего контингента.

"Учитывая, что 65% заболевших приходится на детей до 5 лет, с ноября текущего года начата плановая массовая иммунизация детей от 1 года до 5 лет. В настоящее время охвачено 94 тыс. детей.

Итого в целом в текущем году привито более 770 тыс. детей. Дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори. Из них поступило 500 тыс. доз, в декабре ожидается поступление 1 млн доз", - резюмировала глава Минздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047925-situatsiya-s-koryu-v-kazahstane-30-detey-nahodyatsya-v-reanimatsii-v-tyazhelom-sostoyanii/

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