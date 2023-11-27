Скончался генерал-майор Алмасбек Абдрахманов

В Алматы на 85-м году ушел из жизни генерал-майор Алмасбек Абдрахманов, передает NUR.KZ со ссылкой на члена президиума РОО "Совет генералов" Турсуна Айжулова.

"Печальная весть пришла из Алматы: на 85-м году ушел из жизни наш коллега и друг генерал-майор Абдрахманов Алмасбек Сеитович. Мы с ним многие годы общались и дружили. Особенно близкими наши отношения стали с 2001 года, когда мы вместе поддержали, светлой ему памяти, Рустема Есимхановича Кайдарова при создании Республиканского общественного объединения "Совет генералов".

Алмасбек Сеитович был в числе учредителей и первых членов президиума. С 2020 года – почетный член Совета генералов", – пишет Турсун Айжулов на своей Facebook-странице.

Он отметил, что многие значимые дела и замыслы Совета генералов были реализованы при непосредственном участии Алмасбека Абдрахманова.

Добавим, что по информации на сайте МИА "Казинформ", Алмасбек Абдрахманов родился в рабочей семье и рано потерял отца. После окончания школы он поступил в военное автомобильное училище, а затем – в Ленинградскую академию тыла и транспорта.

В 1977 году подполковника Абдрахманова назначили военным комиссаром Ауезовского района Алматы.

В 1980 году он был военным комиссаром Уральской области.

Затем Алмасбека Абдрахманова назначили заместителем военного комиссара республики с одновременным исполнением обязанностей военного комиссара Алматинской области и Алматы.

В 1987 году он был избран председателем ЦК ДОСААФ КазССР, проработал в этой должности до 1992 года.

В 1989 году полковнику Абрахманову постановлением Совета министров СССР было присвоено звание "генерал-майор".

Напомним, в августе после продолжительной болезни скончался генерал-лейтенант Булат Баекенов.