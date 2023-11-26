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Ехал в машине один: пьяный водитель притворился пассажиром в Костанайской области (видео)

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Патрульный полицейский возле авто в Костанайской области
Авто на эвакуаторе. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Полицейские рассказали о курьезном случае в Тобыле. Патрульные остановили авто, за рулем которого был пьяный мужчина – он пытался притвориться пассажиром, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 25 ноября. Сотрудники патрульной полиции в городе Тобыл в Костанайской области потребовали от водителя автомашины Mercedes остановиться.

При проверке оказалось, что 34-летний водитель с 2017 года не имеет права управления автомобилем. Более того, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"После остановки водитель пересел на переднее пассажирское сиденье и заявил, что является пассажиром. Его не смутило, что в салоне авто кроме него никого не было", – отметили стражи порядка.

Нарушитель был привлечен к административной ответственности по статье 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения".

Сейчас автомобиль водворен на специализированную стоянку.

При этом в тот же день Костанайский районный суд назначил мужчине 20 суток административного ареста.

Отметим, что согласно статье 608 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

При этом те же действия, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, влекут административный арест на 20 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047662-ehal-v-mashine-odin-pyanyy-voditel-pritvorilsya-passazhirom-v-kostanayskoy-oblasti-video/

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