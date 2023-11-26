Как в кино: оригинальная попытка скрыть госномер авто попала на видео в Актау

В Актау видеорегистратор одного из водителей снял, как на едущей впереди машине автоматически закрывается госномер. Запись появилась в Сети, а нарушителя оштрафовали, передает Lada.kz.

Кадры с видеорегистратора появились в Instagram-паблике "На дорогах Актау".

На записи видно, авто, которое едет по дороге. В какой-то момент, регистрационный номер, закрепленный на задней части автомобиля, переворачивается с помощью специального механизма и скрывается из виду.

На нарушение отреагировали стражи порядка.

Как сообщает издание, полиция установила нарушителя. Им оказался 21-летний молодой человек.

"На него составлен протокол по части 1 статьи 590 КоАП РК", – говорится в публикации.

Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Как следует из части 1 статьи 590 КоАП РК, управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком) влечет штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).