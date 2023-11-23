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Арест домашнего дебошира, на которого не раз жаловалась супруга, показала полиция Кокшетау (видео)

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Полицейские
Полицейские. Кадр из видео: instagram.com/aqmola_pd

Полицейские Акмолинской области задержали мужчину, устроившего скандал дома в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали на 10 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

В микрорайоне Бирлик в Кокшетау женщина пожаловалась на супруга, устроившего скандал в состоянии алкогольного опьянения. Адрес полицейским оказался знаком – месяц назад отсюда уже поступал вызов, на главу семейства составили административный протокол по части 1 статьи 73 КоАП "Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений".

"Прибывшими участковыми инспекторами мужчина был доставлен в центр временной адаптации и детоксикации, где после медицинского освидетельствования установлена средняя степень алкогольного опьянения и принято решение оставить нарушителя в учреждении", – говорится в сообщении областного ДП в Instagram.

Суд состоялся на следующий день. В отношении дебошира составили административный протокол по части 2 статьи 73 КоАП, его наказали на 10 суток административного ареста.

Согласно части 2 статьи 73 КоАП, нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, влекут административный арест на 10 суток.

Недавно в МВД напомнили о том, что наказание за бытовое насилие ужесточилось с июля этого года в Казахстане. Теперь новые поправки позволяют возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. Также исключается возможность повторного примирения сторон.

С мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047178-arest-domashnego-deboshira-na-kotorogo-ne-raz-zhalovalas-supruga-pokazala-politsiya-kokshetau-video/

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