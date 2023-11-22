Авто с подложными номерами разъезжало по Алматы: нарушителя поймали по видео в TikTok

Автомобиль с подложными номерами разъезжал по Алматы. В результате двух жителей города наказали по нескольким административным статьям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Автомобиль Toyota с подложными номерами разъезжал по Алматы. Об этом полицейские узнали в ходе мониторинга TikTok. Нарушитель был задержан, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В итоге в отношении автовладельца составили административные протоколы по частям 3, 4 статьи 590 КоАП. Машину водворили на спецштрафстоянку.

"Кроме того, меры административного воздействия были приняты в отношении водителя автомашины BMW, который на пересечении улиц Достык и Кабанбай батыра грубо нарушил ПДД и допустил аварийную ситуацию", – рассказал начальник подразделения розыска УМПС ДП Алматы Кайсар Тулебеков.

Действия второго нарушителя квалифицировали по части 3 статьи 596 КоАП, части 2 статьи 230 КоАП РК и части 2 статьи 606 КоАП РК. Авто также транспортировано на штрафстоянку.

Добавим, согласно части 3 статьи 590 КоАП, установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (51,7 тыс. тенге).

Согласно части 4 данной статьи, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком) влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления на год.

В соответствии с частью 3 статьи 596 КоАП, выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, влечет лишение права на управление ТС на шесть месяцев.

Согласно части 2 статьи 606 КоАП, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет лишение права управления ТС на шесть месяцев.

И в соответствии с частью 2 статьи 230 КоАП, незаключение договора обязательного страхования наказывается штрафом 10 МРП (34,5 тыс. тенге).